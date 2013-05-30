Украинский фондовый рынок в четверг вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 30 мая, повысился на 0,30% – до 866,84 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 21,6 млн грн, из них на фондовом рынке – 12,4 млн грн, на срочном рынке – 9,2 млн грн.

Лидерами повышения стали ценные бумаги «Центрэнерго», которые повысились на 1,70%, Авдеевского коксохима (+0,81%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,25% – до 305,11 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 546,6 млн грн.