Минфин на внеплановом ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет 172,9 млн долл.

Министерство финансов Украины в пятницу, 31 мая, привлекло в государственный бюджет 172,937 млн долл. на внеплановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек 172,937 млн долл. по всем трем поданным заявкам на приобретение 2-летних гособлигаций, номинированных в иностранной валюте (долларах США) с доходностью 7,75%.

Как сообщается, по итогам проведенного аукциона объем привлеченных средств в государственный бюджет Украины по курсу Национального банка составил 1,382 млрд грн, при этом размер госдолга находится в пределах, определенных Бюджетным кодексом Украины и утвержденных Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, в мае 2013 года, как и в апреле, Минфин провел четыре аукциона по продаже ОВГЗ - 7, 14, 21 и 28 мая, а также внеплановые аукционы 30 и 31 мая. В результате этих аукционов Минфин привлек в госбюджет 3,248 млрд грн и 780,110 млн долл.

По состоянию на 31 мая 2013 года, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 222,097 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 126,869 млрд грн, в собственности банков - 81,970 млрд грн, нерезидентов - 5,046 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.