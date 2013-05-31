Украинский фондовый рынок в пятницу вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 31 мая, повысился на 0,01% – до 864,28 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 22,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 18 млн грн, на срочном рынке – 4,6 млн грн.

Лидерами повышения стали ценные бумаги «Укрнафты», которые повысились на 1,46%, лидерами снижения акции Алчевского меткомбината (-0,46%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,31% – до 306,04 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 257,4 млн грн.