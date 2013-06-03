Фондовый индекс WIG-Ukraine в мае вырос

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в мае минимально отработал часть потерь предыдущего месяца, закрывшись 0,91% плюсом после более 13% минуса месяцем ранее.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, рост украинского индикатора, который закончил последний день торгов мая на уровне 550,79 пункта, оказался значительно меньшим, чем большинства индексов польского фондового рынка.

"Голубые фишки" прибавили за прошлый месяц более 7% на фоне более 8% роста индикатора широкого рынка WIG.

Индекс компаний из Центральной и Восточной Европы WIG-CEE, в который также входят компании из Украины, поднялся в мае на 4,6%.

Среди украинских компаний по итогам прошлого месяца больше всего подорожала вторая по величине украинская фирма на Варшавской бирже - Astarta (+14%).

Входящий в число "голубых фишек" Kernel увеличил свою капитализацию на 0,17%, а рост других из входящих в пятерку подорожавших компаний составил в пределах 5-7%.

Больше всего в мае подешевели бумаги угледобывающей компании Coal Energy, которые потеряли более 20% своей стоимости, но стоили дороже, чем достигнутый в апреле исторический минимум.

Украинский производитель молочных изделий Milkiland подешевел почти 18%, достигнув минимальной цены акции с момента дебюта в конце 2010 года на уровне 10 злотых за штуку (1USD=3,3PLN).

Сельскохозяйственные IMC и KSG Agro потеряли в прошлом месяце около 9% своей стоимости на фоне почти 3% минуса Ovostar Union.

Как сообщал УНИАН, во второй половине апреля WIG-Ukraine несколько дней подряд обновлял свой исторический минимум, достигнув 24 апреля нового анти-рекорда в 486,76 пункта, что на более 100 пунктов ниже, чем предыдущий рекордный минимум с мая прошлого года.

Справка УНИАН. Варшавская биржа начала рассчитывать WIG-Ukraine c мая 2011 года с базовых 1000 пунктов.

За первый квартал т.г. украинский индикатор потерял почти 4%.

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