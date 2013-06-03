Фонд госимущества в августе выставит на продажу 60,7% акций «Донбассэнерго»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в августе 2013 года выставит на приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона 60,7% госпакет акций одной из крупнейших в Украине энергетических компаний - «Донбассэнерго».

Об этом говорится в размещенном на сайте Кабинета министров Украины информационном сообщении.

Напомним, ранее председатель Фонда госимущества Александр Рябченко заявлял, что ФГИУ планирует получить суммарно в 2013 году от продажи госпакетов акций двух энергогенерирующих компаний - «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» - не менее 2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Донбассэнерго» за 9 месяцев 2012 г. увеличило чистую прибыль в 6 раз - до 305 млн грн.

В конце декабря 2012 года компания «Донбассэнерго» привлекла у «Ощадбанка» кредит на 460 млн грн. В начале февраля 2013 года компания выразила намерение привлечь у «Ощадбанка» краткосрочный кредит еще на 385 млн грн.

На данный момент 85,77% акций компании «Донбассэнерго», принадлежащих государству, находятся в управлении НАК «Энергетическая компания Украины».