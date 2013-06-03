Фонд госимущества в сентябре выставит на продажу контрольные пакеты акций шести облэнерго

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в сентябре 2013 г. объявит приватизационные конкурсы по продаже контрольных пакетов акций шести облэнерго - 50,9% акций «Тернопольоблэнерго», 60,25% «Запорожьеоблэнерго», 60,001% «Харьковблэнерго», 65% «Николаевоблэнерго», 65,009% «Хмельницкоблэнерго» и 75% «Волыньоблэнерго».

Как сообщает сайт Кабинета министров Украины, об этом говорится в утвержденном ФГИУ плане-графике продаж.

В соответствии с утвержденным графиком, ФГИУ также планирует выставить на биржевые торги в июне 46% акций "Черкассыоблэнерго".

ФГИУ также планирует выставить на фондовой бирже в августе т.г. 5% пакеты акций «Николаев-», «Харьков-» и «Хмельницкоблэнерго»

Напомним, в рамках второго этапа приватизации предприятий топливно-энергетического комплекса (первый состоялся в 2001 году) в течение 2011-2012 годов ФГИУ продал пакеты акций 9 энергокомпаний, от продажи которых поступило около 5,3 млрд грн.

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