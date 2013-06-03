Нацбанк стал собственником 77,57% акций Расчетного центра

Национальный банк Украины по состоянию на 31 мая т.г. является собственником 77,57% акций Расчетного центра, призванного централизовать всю систему расчетов на украинском фондовом рынке, сообщает электронная система раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Напомним, в ноябре 2012 г. Совет Национального банка Украины (НБУ) рекомендовал правлению Нацбанка создать Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках на базе ЧАО "Всеукраинский депозитарий ценных бумаг" (ВДЦБ).

Верховная Рада 6 июля т.г. приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины» - УНИАН). Законом предусмотрено создание центрального депозитария, вводится такой новый элемент, как Центральный расчетный центр. Данная норма вызвала критику со стороны фондовиков, которые обвинили государство в попытке монополизировать услуги расчета и клиринга на фондовом рынке.

1 октября т.г. стало известно, что Президент Украины 22 сентября т.г. подписал Закон Украины «О системе депозитарного учета ценных бумаг».

Всеукраинский депозитарий ценных бумаг создан в 2008 г. В состав его учредителей вошли Национальный банк Украины, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя).