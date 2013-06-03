Председателем Индексного комитета Украинской биржи избран Андрей Беспятов

Индексный комитет Публичного акционерного общества «Украинская биржа» избрал своим председателем Андрея Беспятова (инвестиционная компания «Dragon Capital»), сообщает пресс-служба биржи.

Индексный комитет также утвердил «Укрсоцбанк» кандидатом на исключение из списка ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс украинских акций данной биржи.

В списке кандидатов на включение в вышеуказанный список комитет утвердил «Крюковский вагоностроительный завод», «Стахановский вагоностроительный завод» и «Северный горно-обогатительный комбинат».

Индексный комитет также решил уменьшить коэффициент free-float акций «Авдеевского коксохимического завода» до 7,5%

Напомним, на сегодняшний день в список ценных бумаг, на основании которых рассчитывается индекс украинских акций, входят десять бумаг, в частности, акции Авдеевского коксохима, «Азовстали», «Райффайзен Банка Аваль», «Центрэнерго», «Донбассэнерго», Енакиевского метзавода, «Мотор Сичи», «Укрнафты» и «Укрсоцбанка».