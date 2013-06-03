Фондовые рынки опасаются снижения темпов восстановления экономики США – эксперт

Игроки фондовых рынков опасаются, что ужесточение кредитно-денежной политики затормозит восстановление экономики США.

Такую точку зрения высказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

Он отметил, что торги на украинском фондовом рынке в понедельник, 3 июня, проходили в негативном ключе. По результатам сессии индекс Украинской биржи снизился на 0,90% до 859,11 пункта.

По словам Кушнарева, «в понедельник вновь усилились спекуляции на тему сворачивания Федеральным резервом США программы количественного смягчения. Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс в своем выступлении заявил, что уже летом текущего года Федрезерв может приступить к сокращению объемов выкупа активов и к концу года полностью закроет программу».

Аналитик добавил, что давление на индексные котировки в понедельник также оказали данные китайской статистики: в мае индекс производственной активности PMI HSBC упал до 49,2 пункта против 50,4 пункта месяцем ранее. Это служит косвенным доказательством того, что экономический рост в Поднебесной продолжает замедляться.

По мнению Кушнарева, статистические данные из европейского региона не смогли оказать поддержку рынкам. Согласно пересмотренной оценке, индекс производственной активности PMI еврозоны в мае снизился до 48,3 пункта. При этом первоначально снижение показателя оценивалось более пессимистично – до 47,8 пункта, а пересмотр данных не ожидался.

Как сообщил аналитик, статистика из США в понедельник носила негативный характер. Индекс производственной активности ISM в мае упал до 49,0 пункта при ожидавшемся росте до 51,0 пункта. Впрочем, слабые статданные не стали помехой для роста американских индексов. Трейдеры понимают, что чем пессимистичнее публикуемые цифры, тем больше надежд на продление сроков действия QE3.

Аналитик считает, что «сессия вторника не будет богатой на важную макростатистику. Из заслуживающих упоминания новостей стоит выделить лишь данные по торговому балансу США. Наиболее интересные новости ожидаются в середине и конце недели. Однако высокая спекулятивная составляющая в движении фондовых индексов, наблюдаемая в последние недели, не дает оснований полагать, что завтрашний день пройдет с низкой волатильностью».