Индекс Украинской биржи снизился на 0,90%, индекс ПФТС - на 0,13%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 3 июня, снизился на 0,90% – до 859,11 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 26 млн грн, из них на фондовом рынке – 16,5 млн грн, на срочном рынке – 9,6 млн грн.

Лидерами снижения стали ценные бумаги «Укрнафты», которые снизились на 1,36%, а также акции "Центрэнерго" (-1,36%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,13% – до 305,64 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 390,9 млн грн.