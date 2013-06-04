Торговцы ценными бумагами будут выступать и налоговыми агентами

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила проект решения, вносящего изменения в правила деятельности по торговле ценными бумагами, в соответствии с которым торговцы обязуются выступать налоговыми агентами по операциям с ценными бумагами, совершаемым для клиентов, сообщили в пресс-службе комиссии.

При этом в НКЦБФР также отметили, что фактически на сегодня торговцы выполняли данные функции, сейчас данная норма просто будет закреплена на законодательном уровне.

Кроме этого, в усовершенствованных правилах установлены требования к РЕПО-договорам, которые осуществляются вне фондовых бирж, дано определение РЕПО-заявкам на продажу и на покупку. Также документом подробно определяются требования к деятельности по управлению ценными бумагами, андеррайтингом, возможности торговца предоставлять консультации по купле-продаже ценных бумаг и других финансовых инструментов своим клиентам и т.д.

На данное время документ прошел согласование со всеми заинтересованными государственными органами и был утвержден на одном из последних заседаний регулятора.