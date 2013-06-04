Индекс Украинской биржи снизился на 0,35%, индекс ПФТС - на 0,20%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 4 июня, снизился на 0,35% – до 856,10 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 132,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 126,2 млн грн, на срочном рынке – 6,5 млн грн.

Лидерами снижения стали ценные бумаги «Укрсоцбанка», которые снизились на 1,07%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,20% – до 305,02 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 366,9 млн грн.