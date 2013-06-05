Японский индекс Nikkei снова обвалился на фоне негатива в отношении экономики страны

Основной японский фондовый индекс Nikkei 225 обвалился по итогам торгов среды, 5 июня, почти на 4% из-за сомнений инвесторов относительно эффективности плана правительства страны по достижению долгосрочного роста национальной экономики.

К закрытию торгов индекс Nikkei Stock Average 225 упал на 3,8% - до 13014,87 пункта. В ходе торгов индекс опускался на 3,9% - до 13011 пунктов.

Днем ранее индекс повышался на 2,05%, прибавив 271,94 пункта и оказавшись на уровне 13 533,76 пункта, передает «Газета.Ru».

Как сообщал УНИАН, японский фондовый индекс Nikkei Stock Average 225 упал 23 мая т.г. более чем на 5%.

15 мая японский индекс Nikkei достиг рекордного максимума за последние пять с половиной лет - поднялся выше психологической отметки в 15 000 пунктов.

Последний раз до такого значения Nikkei 225 поднимался в январе 2008 года, после чего на волне глобального кризиса снижался, пока не достиг дна на отметке 7000 пунктов. Переход к восходящему тренду произошел в ноябре-декабре прошлого года на фоне заявлений нового правительства и Центрального банка страны о проведении монетарного смягчения в экономике.

22 мая Банк Японии подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах 60-70 триллионов иен (585-683 миллиардов долларов) ежегодно.

***Nikkei 225 - основной индекс фондовой биржи Токио - вычисляется как простая средняя арифметическая цена акций 225 наиболее активно торгуемых компаний первой секции биржи.