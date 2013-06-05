Украинский и европейские фондовые рынки в среду снижаются

На украинском фондовом рынке в ходе торговой сессии в среду, 5 июня, наблюдается снижение.

Как сообщает сайт Украинской биржи, индекс украинских акций UX по состоянию на 12:00 снизился на 0,22% - до 854,18 пункта.

Лидерами снижения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции «Мотор Сичи» (-1,20%).

Объем торгов на фондовом рынке составил 1,8 млн грн при общем объеме торгов в 3,6 млн грн.

Британский индекс FTSE 100 на торгах в среду снизился на 0,51%, немецкий DAX - на 0,14%.