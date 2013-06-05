Котировки "Укртелекома" выросли на 22% на фоне информации о его покупке компанией СКМ

Котировки акций оператора фиксированной связи "Укртелекома" выросли по состоянию на 14:19 на торгах на Украинской бирже на 22% - до 0,16 грн за акцию на информации о приобретении финансово-промышленной группой СКМ контроля над компанией, сообщает сайт биржи.

При этом номинальная стоимость одной акции составляет 0,25 грн.

Общий объем сделок продолжают оставаться небольшим - всего 90 тыс. грн, количество сделок - 31.

Как сообщал УНИАН, финансово-промышленная группа Украины «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, приобретает у австрийской группы EPIC контроль над национальным оператором фиксированной связи “Укртелеком”. В пресс-службе СКМ уточнили, что СКМ и EPIC 3 июня 2013 года подписали договор купли-продажи 100% акций компании UA ТELECOMINVEST LIMITED (Кипр), которой принадлежат корпоративные права ООО «ЕСУ» (Украина). В свою очередь, ООО «ЕСУ» владеет 92,79% акций ПАО «Укртелеком» (Украина), крупнейшего украинского игрока фиксированной связи, а также оператора мобильной сети 3G.

Группа СКМ станет собственником контрольного пакета "Укртелекома" после получения всех необходимых разрешений, в том числе от антимонопольных органов.