Украинский фондовый рынок в среду закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 5 июня, снизился на 0,63% – до 850,74 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 23 млн грн, из них на фондовом рынке – 15,9 млн грн, на срочном рынке – 7,2 млн грн.

Лидерами снижения среди активно торгуемых бумаг стали акции «Райффайзен Банка Аваль», которые снизились на 1,45%.

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,20% – до 305,64 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 390,5 млн грн.