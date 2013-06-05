Поводов для оптимизма у игроков фондовых рынков в среду было мало - эксперт

Поводов для оптимизма у игроков фондовых рынков в среду, 5 июня, было мало, считает аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев. Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

По словам аналитика, "все чаще стали звучать заявления о том, что Федеральный резерв США в скором времени начнет сворачивать программу количественного смягчения. Все больше представителей регулятора высказываются за необходимость ужесточения кредитно-денежной политики. Не исключено, что уже в августе-сентябре текущего года ФРС сократит объемы выкупа активов на 25 млрд долларов".

Как отметил Кушнарев, данные с рынка труда США не смогли послужить аргументом в пользу продления сроков действия программы стимулирования. Прирост занятости в частном секторе США в мае составил 135 тыс. против ожидавшихся 165 тыс. Несмотря на то, что показатель оказался хуже прогнозов, майский прирост в абсолютном выражении был больше, чем в апреле, что свидетельствует об улучшении ситуации на рынке труда и играет в нынешних условиях на руку продавцам.

Аналитик добавил, что данные европейской макростатистики не порадовали участников торгов. Как стало известно, объем розничных продаж в еврозоне в апреле упал на 0,5%, при этом прогнозировалось снижение показателя только на 0,2%. Цифры в очередной раз подтверждают, что потребительский спрос в Европе ослаблен. На этом фоне экономика еврозоны, по всей видимости, покажет падение по результатам 2-го квартала.

Кушнарев сообщил, что окончательные данные по динамике ВВП еврозоны за 1-й квартал носили нейтральный характер. За отчетный период показатель снизился на 0,2% в квартальном исчислении, что совпало с первоначальной оценкой и экспертными ожиданиями.

По мнению аналитика, в четверг внимание инвесторов будет приковано к итогам заседаний Европейского центробанка и Банка Англии. Рынки не ожидают пересмотра базовых процентных ставок. Тон торгам будут задавать комментарии главы ЕЦБ Марио Драги, "традиционно не отличающиеся оптимизмом».

"Украинский фондовый рынок провел сессию 5 июня на отрицательной территории. Торги проходили довольно вяло, трейдеры не проявляли высокой активности, поэтому ощутимого разброса в движении котировок по отдельным акциям индексной корзины не наблюдалось", - отметил Кушнарев.