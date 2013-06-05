Доля СКМ на рынке связи после покупки «Укртелекома» не превысит 30%

После приобретения компании «Укртелеком» доля финансово-промышленной группы “Систем Кэпитал менеджмент” (СКМ) на рынке связи Украины не превысит 30%. Об этом сообщил в корпоративном блоге СКМ управляющий директор SCM Advisors Илья Архипов.

Он отметил, что сегодня у СКМ в «Астелите» (торговая марка life:)) миноритарный пакет (45% - УНИАН). «А небольшие размеры бизнеса VEGA вряд ли позволяют говорить о монополизме, даже в случае приобретения «Укртелекома», - считает Архипов.

При этом, по его мнению, VEGA никак не изменит доминирующего положения «Укртелекома» на рынке фиксированной связи, а тарифы обеих компаний регулируются государством. При этом совместная доля всех компаний СКМ, работающих на украинском рынке фиксированной и мобильной связи, включая «ТриМоб» (ДП «Укртелекома» - УНИАН), не превысит 30%. В любом случае «это ниже текущей доли «Киевстара» или МТС, и намного меньше доли, которая могла образоваться, если бы «Укртелеком» приобрел кто-то из них», - пишет Архипов. В любом случае, по его словам, СКМ готова предоставить Антимонопольному комитету всю необходимую информацию.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что 3 июня группа СКМ и группа EPIC подписали договор купли-продажи 100% акций компании UA ТELECOMINVEST LIMITED (Кипр), которой принадлежат корпоративные права ООО «ЕСУ» (Украина). Об этом сообщает пресс-служба СКМ. В свою очередь, ООО «ЕСУ» владеет 92,79% акций ПАО «Укртелеком» (Украина), крупнейшего украинского игрока фиксированной связи, а также оператора мобильной сети 3G. Группа СКМ станет собственником компании UA TELECOMINVEST LIMITED и, соответственно, получит контроль над 92,79% акций «Укртелекома» после получения всех необходимых разрешений, в том числе от антимонопольных органов.

Как сообщал УНИАН, «Укртелеком» по итогам 2012 года занимает третью позицию на рынке телекоммуникаций Украины с доходом в 2012 году более 8,2 млрд грн. Возглавляет рейтинг лидеров отрасли «Киевстар» (бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd.), чистый доход которого в 2012 году составил 13,392 млрд грн. На втором месте – компания «МТС Украина» с доходом в 9,677 млрд грн. Доход оператора «Фарлеп-Инвест», управляющей компании телекомгруппы VEGA, которой владеет СКМ, в 2012 году составил более 719,3 млн грн (рост почти на 80%). Доход оператора мобильной связи «Астелит» в 2012 году составил 3,24 млрд грн (рост 10,2%).

Справка УНИАН. В группу СКМ входят более сотни компаний различных направлений, включая металлургический холдинг «Метинвест» и энергетический ДТЭК.

100% акций СКМ принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.