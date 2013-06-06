Янукович назвал сроки приватизации энергокомпаний

Украина должна завершить приватизацию предприятий электроэнергетической отрасли, а также реформировать рынок электроэнергетики к концу 2014 года.

Об этом говорится в ежегодном Послании Президента Украины к Верховной Раде Украины, опубликованном на сайте главы государства.

«Происходит масштабное реформирование электроэнергетического комплекса, что предусматривает завершение приватизационных процессов в отрасли и реформирование рынка электроэнергии до конца 2014 г.», - говорится в документе.

Также в документе отмечается, что уже принят ряд нормативно-правовых актов по реализации положений Закона Украины «Об основах функционирования рынка природного газа» и либерализации рынка газа в Украине в соответствии с европейскими стандартами.

«Целью их является формирование привлекательного инвестиционного климата и утверждение гарантий для инвесторов в данной сфере», - отмечается в сообщении Президента.

«Украина переходит к лучшей европейской практике построения рынка на основе модели непосредственных прямых договоров между производителем и потребителем энергии без административного вмешательства государства», - подчеркивается в документе.

Как ранее сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в августе 2013 года выставит на приватизационный конкурс 60,7% госпакет акций одной из крупнейших в Украине энергетических компаний - «Донбассэнерго».

ФГИУ в сентябре 2013 г. объявит приватизационные конкурсы по продаже контрольных пакетов акций шести облэнерго - 50,9% акций «Тернопольоблэнерго», 60,25% «Запорожьеоблэнерго», 60,001% «Харьковблэнерго», 65% «Николаевоблэнерго», 65,009% «Хмельницкоблэнерго» и 75% «Волыньоблэнерго».

ФГИУ также планирует выставить на биржевые торги в июне 46% акций "Черкассыоблэнерго".

В августе т.г ФГИУ планирует выставить на фондовой бирже 5% пакеты акций «Николаев-», «Харьков-» и «Хмельницкоблэнерго»

В рамках второго этапа приватизации предприятий топливно-энергетического комплекса (первый состоялся в 2001 году) в течение 2011-2012 годов ФГИУ продал пакеты акций 9 энергокомпаний, от продажи которых поступило около 5,3 млрд грн.