Суд возобновил дело о незаконности приватизации "Криворожстали"

Хозяйственный суд г. Киева возобновил производство по делу о незаконности приватизации "Криворожстали" по иску промышленно-финансового консорциума "Инвестиционно-металлургический союз", подконтрольного бизнесменам Ринату Ахметову и Виктору Пинчуку. Об этом говорится в документе, текстом которого располагает УНИАН.

«Принять дело к производству коллегией судей и назначить рассмотрение дела», - сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, Ахметов считает, что правительство украло «Криворожсталь» у Украины.

В июне 2004 году 93,02% государственных акций предприятия “Криворожсталь” были проданы за 4,26 млрд грн консорциуму “Инвестиционно-металлургический союз” (ИМС), подконтрольному бизнесменам Ахметову и Пинчуку. В августе 2005 года акции были возвращены в государственную собственность.

24 октября 2005 г. компания Mittal Steel Germany GMBH была признана победителем конкурса по продаже 93,02% акций ОАО “Криворожсталь”. Реализационная цена – 24,2 млрд грн (стартовая цена – 10 млрд грн).

Генеральная прокуратура Украины своим постановлением от 6 февраля 2006 г. возбудила уголовные дела по фактам злоупотребления должностными лицами Фонда государственного имущества Украины служебным положением при продаже 50% плюс 1 акции ОАО «Никопольский завод ферросплавов» в 2003 году и 93,02% пакета акций ОАО «Криворожсталь» в 2004 году.