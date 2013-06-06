Рынок ценных бумаг нужно формировать путем консолидации биржевой системы – Янукович

Формирование эффективного биржевого рынка ценных бумаг должно осуществляться за счет консолидации биржевой системы Украины, которая будет иметь стандартизированные общие правила.

Об этом говорится в ежегодном Послании Президента Украины Виктора Януковича к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, которое размещено на официальном сайте главы государства.

В Послании также отмечается необходимость усиления организованного сегмента фондового рынка, в частности путем реализации положений Закона Украины «О депозитарной системе Украины» от 1 января 2013 г., создания единой унифицированной системы учета прав собственности на ценные бумаги и проведения расчетов по заключенным договорам благодаря созданию центрального депозитария, «в капитале которого доля государства вместе с долей Национального банка Украины на первом этапе должна составлять не менее 50%». Также в документе говорится о необходимости создания эффективной системы исполнения денежных расчетов по соглашениям относительно ценных бумаг за счет учреждения единого Расчетного центра по обслуживанию сделок на фондовом рынке.

Напомним, Верховная Рада 6 июля 2012 г. приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины»). Законом предусмотрено создание центрального депозитария, вводится такой новый элемент, как Центральный расчетный центр. Данная норма вызвала критику со стороны фондовиков, которые обвинили государство в попытке монополизировать услуги расчета и клиринга на фондовом рынке.

22 сентября Президент подписал Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг».