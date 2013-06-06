Янукович предлагает пересмотреть перечень не подлежащих приватизации объектов

Для решения проблем в сфере управления государственным имуществом необходимо, в частности, осуществить продажу пакетов акций предприятий, владение которыми не дает государству возможности влиять на их работу.

Об этом говорится в ежегодном Послании Президента Украины Виктора Януковича к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, размещенном на официальном сайте главы государства.

Как отмечается в Послании, также необходимо пересмотреть перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации, «с позиций их роли в реализации модернизационной стратегии государства на соответствующих направлениях».

В документе говорится о необходимости «обеспечить проведение при приватизации объектов, имеющих существенное экономическое или социальное значение в масштабах государства или отдельного региона (местности), всестороннего анализа целей, результатов и последствий при приватизации каждого объекта и разработку на этой основе планов приватизации и предприватизационных требований».

В послании также отмечается необходимость «оптимизировать структуру государственного сектора экономики (с реорганизацией государственных предприятий в хозяйственные общества или казенные предприятия)».

Напомним, всего в 2013 году планируется получить от приватизации 10,9 млрд грн.

Поступления от приватизации по итогам 2012 года составили 6,763 млрд грн - 67,6% годового плана.

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