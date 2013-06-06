Годовой план приватизации за пять месяцев выполнен всего на 0,53%

Поступления от приватизации в январе-мае 2013 г. составили 57,6 млн грн - 0,53% от годового плана, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

По информации пресс-службы, поступления от аренды госимущества по итогам января-мая т.г. составили 440,9 млн грн (52,8% от плана).

Напомним, всего в 2013 году планируется получить от приватизации 10 млрд 900 млн грн. От аренды госимущества планируется получить 835 млн грн.

Поступления от приватизации по итогам 2012 года составили 6 млрд 763 млн грн, что составило 67,6% годового плана.