Индекс Украинской биржи снизился на 0,41%, индекс ПФТС повысился на 0,35%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 6 июня, снизился на 0,41% – до 847,23 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 23,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 15 млн грн, на срочном рынке – 8,8 млн грн.

Лидерами снижения среди активно торгуемых бумаг стали акции «Мотор Сичи», которые снизились на 1,99%, Алчевского меткомбината (-1,84%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,35% – до 306,72 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 476,4 млн грн.