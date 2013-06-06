ФГИУ перечислил в бюджет 112 млн грн от продажи пяти обогатительных фабрик

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 6 июня перечислил в государственный бюджет 112 млн грн, полученных от продажи госпакетов акций пяти обогатительных фабрик, сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Как отметили в Фонде, средства от продажи предприятий поступили в бюджет в полном объеме.

Таким образом, на начало июня общий объем поступлений от приватизации составил около 170 млн грн или 1,5% годового плана.

Напомним, 29 мая в ходе приватизационного аукциона на фондовой бирже «ИННЭКС» было реализовано 24,87% акций «Центральной обогатительной фабрики «Узловская» (реализационная цена - 24,5 млн грн), 23,83% «Обогатительной фабрики «Красная звезда» (реализационная цена - 37,3 млн грн), 23,64% «Центральной обогатительной фабрики «Россия» (7,9 млн грн), 21,69% «Центральной обогатительной фабрики «Украина» (7,8 млн грн) и 25,52% акций «Центральной обогатительной фабрики «Комсомольская» за 34,2 млн грн.

Как сообщал УНИАН, всего в 2013 году планируется получить от приватизации 10 млрд 900 млн грн. От аренды госимущества планируется получить 835 млн грн.

Поступления от приватизации по итогам 2012 года составили 6 млрд 763 млн грн - 67,6% годового плана.