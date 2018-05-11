Ахметов&Укртелеком: покупай и властвуй

Самый богатый человек Украины, долларовый миллиардер, собственник около 100 предприятий страны, «выработка» которых совокупно составляет почти 10% валового внутреннего продукта Украины, завершил «сделку века» – взял под контроль Украину. Полную власть он получил, приобретя «Укртелеком». Теперь можно не волноваться – он не сойдет с пьедестала лидера мировых и отечественных рейтингов богатейших людей мира. Только ко всему перечисленному Ахметов может смело претендовать на попадание в пятерку самых влиятельных политиков, причем на глобальном уровне.

Схема покупки монопольной власти, то есть, приобретения «Укртелекома», как раз и наводит на такие размышления. Австрийский концерн EPIC стал владельцем контрольного пакета акций (92,79%) «Укртелекома» в 2011 году, будучи единственным участником приватизационного конкурса. Его условия были составлены так, что ни один из заявителей на приобретение (Deutsche Telekom, FransTelecom, Nortelecom, "Связьинвест" и VimpelCom.) не был допущен к приватизационному конкурсу. В результате "Укртелеком" достался австрийцам за 10,575 млрд гривень (стартовая цена была превышена на 75 млн грн).

***Формально владельцами EPIC являются его управляющие партнеры: Питер Гольдшайдер, Густав Вюрмбок и Франц Лансшутцер (24%, 24% и 5% акций, соответственно), а также Бриджит Гольдшайдер и Марина Вюрмбок (по 23,5%).

Между тем, участники рынка поговаривали о том, что EPIC – «прикрытие» для настоящего покупателя, намекая при этом на СКМ. В приобретении группой миноритарного пакета «Укртелекома» никто не сомневался. Впрочем, на эти мысли наталкивали и в то время заявления главы Фонда госимущества Александр Рябченко: «Компания EPIC имеет офисы в 15 государствах и работает на телекоммуникационном рынке в большей степени как советник и финансовый инвестор. Финансовый инвестор покупает для себя и затем чистит ее (купленную компанию – ред.) и размещает акции в ходе IPO и возвращает себе деньги...".

И компания EPIC справилась с поставленной задачей. Главное достижение – повышение тарифов на стационарную связь (за два года месячная плата выросла на 30% для городского населения и на 80% - для сельского). Причем тарифы стали пересматривать ежегодно, ранее это делалось раз в 2-3 года. Правда, абонентская база за два года сократилась на 9%, но рост тарифов все урегулировал, как и рост прибыли обеспечил. Не удалось бывшим собственникам развить мобильную связь, но сейчас СКМ это сделает, об объединении мобильных активов уже заявлялось. Кроме того, проведена оптимизация производства – численность персонала сокращена на 20%, а затраты на зарплаты оставшихся сотрудников снизились почти на 10%. Кстати, в 2013 году компания выпустила облигации на 1,75 млрд гривен под 18% годовых и погасила остаток валютного кредита «Сбербанка России» на 1,47 млрд гривен. СКМ уже заявила, что все долги будут погашены. При этом сумма сделки по приобретению «Укртелекома» не разглашается.

Руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий считает, что возможная цена сделки составит 7-9 млрд грн.

"Капитализация «Укртелекома» уменьшилась в четыре раза с момента приобретения EPIC. В связи с этим, вряд ли EPIC удалось вернуть заплаченные два года назад за него деньги", - отметил Паращий.

Как бы то ни было, но СКМ, имеющая в своих «закромах» life :) и Vega, станет собственником крупнейшего оператора фиксированной связи и единственного владельца 3G-лицензии в Украине, конечно, после получения всех необходимых разрешений, в частности, Фонда госимущества от Антимонопольного комитета. В их предоставлении не стоит даже сомневаться.

В СКМ результат тоже считают прогнозируемым, компания готова предоставить Антимонопольному комитету всю необходимую информацию. Управляющий директор SCM Advisors Илья Архипов уверяет, что после приобретения компании «Укртелеком» доля СКМ на рынке связи Украины не превысит 30%. По его словам, на сегодня у СКМ в «Астелите» (торговая марка life:)) миноритарный пакет (45%). «А небольшие размеры бизнеса VEGA вряд ли позволяют говорить о монополизме, даже в случае приобретения «Укртелекома», - сказал он.

По его мнению, VEGA никак не изменит доминирующего положения «Укртелекома» на рынке фиксированной связи, а тарифы обеих компаний регулируются государством. При этом совместная доля всех компаний СКМ, работающих на украинском рынке фиксированной и мобильной связи, включая «ТриМоб» (ДП «Укртелекома»), не превысит 30%. «В любом случае, это ниже текущей доли «Киевстара» или МТС и намного меньше доли, которая могла образоваться, если бы «Укртелеком» приобрел кто-то из них», - сказал Архипов.

Так что же купил Ахметов?

"Укртелеком" – вертикально-интегрированное предприятие. В его состав входит более 30 филиалов (в том числе услуги международной связи).

"Укртелеком" является «главнокомандующим» документальной электросвязи, Интернета, IP-телефонии, мобильной спутниковой связи в системе "Глобалстар", фиксированного абонентского радиодоступа, разработок и внедрения автоматизированных систем документооборота.

«Укртелеком» предоставляет на всей территории Украины практически все виды современных телекоммуникационных услуг: международная, междугородная и местная телефонная связь; услуги передачи данных и построения виртуальных частных сетей; интернет-услуги (в т.ч. коммутированный и широкополосный доступ в Интернет для абонентов фиксированной телефонной связи); постоянное IP-соединение по выделенной линии; аппаратный и виртуальный хостинг; предоставление в пользование выделенных некоммутированных каналов связи; ISDN; видеоконференц-связь; проводное вещание; телеграфная связь; техническое обслуживание сетей эфирного теле- и радиовещания.

Сейчас «Укртелеком» продолжает развивать мощнейшую национальную магистральную сеть передачи данных на базе современной технологии DWDM, а также сеть сотовой связи третьего поколения (3G), лицензию на которую получил в 2005 году в единственном экземпляре.

Для предоставления клиентам услуг связи с иностранными государствами, а также для обеспечения услугами по транзитной передаче трафика своих украинских и иностранных партнеров «Укртелеком» участвует в международных телекоммуникационных проектах, которые обеспечивают выход на цифровые телекоммутационные системы Европы, Азии, Африки и Северной Америки. «Укртелеком» является совладельцем подводных систем передачи данных (ITUR, BSFOCS).

Есть еще спецсвязь, которая выведена перед приватизацией в 2011 году из состава «Укртелекома», но ее обслуживание он продолжает осуществлять. И самое главное – коммуникационная кабельная сеть, охватывающая всю территорию Украины, так называемые «колодцы», выходы провайдеров к спутникам для работы с Интернетом также зациклены на «Укртелекоме», как и международная связь, которая подразумевает роуминг (видимо, теперь все операторы будут идти на поклон не в НКРС, а в СКМ по поводу тарификации).

То есть, включаешь радио – оно Ахметова, пользуешься факсом, Интернетом – они Ахметова, звонишь за бугор – «разрешил» Ахметов, включил «ящик» - спасибо Ахметову за спутниковую связь и так далее. А что будут делать наши верхи, можно только догадываться. Впрочем, может они не боятся «прослушки», или скрывать им от Ахметова уже нечего.

Участники коммуникационного рынка пока относятся к покупке конкурента спокойно. Директор по регуляторно-правовому обеспечению «Киевстара» Андрей Осадчук сказал, что его компания не планирует корректировать свою стратегию развития в связи со сменой владельца «Укртелекома».

Осадчук считает, что до предания огласке официальной позиции и стратегических планов новых владельцев «Укртелекома» преждевременно делать любые прогнозы относительно возможной ситуации на рынке. По его словам, «Киевстар» как лидер рынка мобильной связи и провайдер №2 фиксированного Интернета «будет продолжать сотрудничество как с «Укртелеком», «Тримобом» (оператор сотовой связи - ДП «Укртелекома»), так и другими операторами в пределах существующих договоренностей.

По мнению народного депутата Сергея Терехина, «потребителю, по большому счету, не важно, кто купил «Укртелеком». Главная проблема заключается в том, как действия нового собственника отразятся на бюджете каждой украинской семьи, особенно в сельской местности, где власть «Укртелекома» безгранична. И если, действительно, для них покупка «Укртелекома» группой СКМ обернется благом, то почему бы и нет. Хотя, в в такой итог мало верится. У нас есть закон, который не работает – относительно антимонополизма. Есть еще один – о телекоммуникациях от начала 90-х годов, в котором определено, что тарифы регулируются исключительно государством. Теперь «Укртелеком» продали в твердые частные руки. И не понятно, как законы будут применяться в отношении компании. К примеру, радио, которое очень востребовано, особенно стариками, в сельской местности. Этот сегмент – убыточен для предприятия. Но для собственника главное – получить доход на вложенный капитал. Вывод – либо поднимаешь тариф, либо «отрезаешь».

Управляющий партнер инвестиционной компании «Capital Times» Эрик Найман считает, что «Укртелеком» - монополист, и при желании новый собственник, конечно, может воспользоваться своими доступами, своим правообладанием основными украинскими телекоммуникационными сетями и «перекрыть остальным кислород». Но вряд ли пойдет на это, так как уничтожит рынок. «Укртелеком» - дойная корова и при правильном хозяине она будет давать много молока, чем, думаю, и займется группа СКМ. «Укртелеком» - курица, которая несет золотые яйца, и СКМ не заинтересована, чтобы она превратилась в злого петуха».

По мнению Наймана, «революции на рынке не будет, хотя попытка «отжать» телекоммуникационные компании состоится. Новые владельцы «Укртелекома» попробуют использовать свое право».

«Укртелеком», несмотря на век цифровых технологий, по сути, остался монополистом в данном сегменте. На рынке существующие игроки останутся, просто им придется «поделиться». Если разобраться, то на сегодняшний день без «Укртелекома» - никуда. К примеру, самое элементарное: Вы вводите в эксплуатацию новое здание, нужно проложить коммуникации – кабель, колодцы. А это автоматически ведет Вас в «Укртелеком». Безусловно, тарифы на рынке будут подниматься, правила игры станут более жесткими, но, вряд ли, они будут убийственными», - считает эксперт.

Нана Черная (УНИАН)