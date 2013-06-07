Украинский фондовый рынок в пятницу вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 7 июня, повысился на 1% – до 855,69 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 52,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 16,8 млн грн, на срочном рынке – 36 млн грн.

Лидерами повышения среди активно торгуемых бумаг стали акции Алчевского меткомбината (+3,28%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,51% – до 308,27 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 483 млн грн.