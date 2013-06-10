Судоходная компания KDM Shipping привлекла на Варшавской фондовой бирже 18,5 млн долл.

Украинская судоходная компания KDM Shipping привлекла в ходе частного размещения на Варшавской фондовой бирже около 18,5 млн долл. за 21,5% своих акций увеличенного уставного капитала.

Согласно сообщению компании, которым располагает УНИАН, компании удалось продать 2 млн из 2,7 млн предложенных ранее к продаже бумаг по цене 30 злотых за штуку (1USD=3,25 PLN).

На закрытии в пятницу акции компании на Варшавской бирже стоили 36,5 злотого, что на 0,5 злотого дешевле достигнутого в прошлом месяце исторического максимума с момента дебюта в августе 2012 года.

В рамках сделки главные акционеры KDM Shipping Константин Молодковец и Денис Молодковец обязались не продавать принадлежащие им акции в течение 18 месяцев, а также не поддерживать увеличение уставного капитала в течение года.

После этой сделки находящийся в свободном обороте пакет увеличится до около 32%, а доля крупнейших акционеров сократится до 55% и 8% соответственно. Еще 5% останутся в собственности компании Miralex inc, которая до частного размещения владела 6,2% акций.

В KDM Shipping отметили, что вырученные средства будут направлены на развитие компании.

Глобальным координатором сделки выступила UniCredit CAIB Poland S.A., а партнерами - Jaspen Capital Partners, «Укрсоцбанк» (финконсультант) и Baker & McKenzie (юридический консультант).

Как сообщал УНИАН, KDM Shipping в рамках первичного размещения акций на Варшавской фондовой бирже летом прошлого года удалось продать только 11% своих акций вместо предлагаемого инвесторам 35% пакета. Компания выручила за проданный пакет около 7,4 млн долл. при цене размещения 32,4 злотого за одну бумагу.

Справка УНИАН. Судоходная компания KDM Shipping занимается главным образом грузовыми перевозками судами типа река-море, которые обеспечивают ей около 80% выручки. Владеет также 8 пассажирскими судами и судостроительным заводом в Херсоне.

В первом квартале т.г. компания увеличила чистую прибыль в 2,6 раза до почти 2 млн долл. на фоне двукратного роста выручки - до 5,7 млн долл.

Капитализация компании, которая на конец марта т.г. оценивала все свои активы в 55,4 млн долл., на последнем закрытии Варшавского рынка составляла более 80 млн долл.

В прошлом году KDM Shipping сократила прибыль на 11,6% до 12,6 млн долл., а выручку на почти 1% - до 28,9 млн долл.

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