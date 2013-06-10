Кабмин разрешил приватизацию “Донбассшахтостроя”

Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов группы Г, подлежащих приватизации в 2014 году, в который вошли акционерные общества “Донбассшахтострой” и Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод. Об этом говорится в распоряжении правительства №382-р от 5 июня, опубликованном на правительственном веб-портале.

Государственная часть акций в этих предприятиях составляет 100%.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году планируется получить от приватизации 10 млрд 900 млн грн. От аренды госимущества планируется получить 835 млн грн.

Поступления от приватизации по итогам 2012 года составили 6 млрд 763 млн грн - 67,6% годового плана.