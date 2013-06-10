Кабмин разрешил приватизацию “Донбассшахтостроя”
10:34, 10 июня 2013Фондовый рынок
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и Ивано-Франковского локомотиворемонтного завода
Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов группы Г, подлежащих приватизации в 2014 году, в который вошли акционерные общества “Донбассшахтострой” и Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод. Об этом говорится в распоряжении правительства №382-р от 5 июня, опубликованном на правительственном веб-портале.
Государственная часть акций в этих предприятиях составляет 100%.
Как сообщал УНИАН, в 2013 году планируется получить от приватизации 10 млрд 900 млн грн. От аренды госимущества планируется получить 835 млн грн.
Поступления от приватизации по итогам 2012 года составили 6 млрд 763 млн грн - 67,6% годового плана.
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