Объем биржевых сделок с ценными бумагами увеличился более чем вдвое

Объем выполненных биржевых контрактов с ценными бумагами на организаторах торговли в мае 2013 г. увеличился более чем в два раза - до 33,37 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

В то же время, по сравнению с апрелем т.г. объем торгов в мае снизился почти на 4 млрд грн, или на 10,5%.

Согласно сообщению, наибольший объем торгов по финансовым инструментам на биржах в мае был зафиксирован по государственным облигациям - 25,65 млрд грн, объем торгов облигациями предприятий составил 3,4 млрд грн, на операции с акциями пришлось 2,5 млрд грн.

Лидером по объемам торгов на фондовых биржах в мае стала биржа «Перспектива» (24,4 млрд грн), далее идут ПФТС (6 млрд грн) и Приднепровская фондова биржа (1,5 млрд грн).

Напомним, объем биржевых контрактов с ценными бумагами в апреле 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года также увеличился более чем в два раза - с 14,8 млрд грн до 37,2 млрд грн.