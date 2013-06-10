WIG-Ukraine завершил неделю ростом на 2,4%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавского фондового рынка WIG-Ukraine завершил первую неделю торгов июня 2,44% ростом, продемонстрировав более стремительный рост, чем большинство главных индексов польского рынка.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинский индикатор закончил торги пятницы на максимальных значениях последних пяти сессий - на уровне 564,41 пункта.

"Голубые фишки" за этот период поднялись на 0,13% на фоне 0,84% плюса индикатора всего рынка WIG.

Индекс компаний из Центральной и Восточной Европы WIG-CEE, в который также входят компании из Украины, прибавил за прошлую неделю 2,55%.

Среди украинских компаний больше всего подорожала вторая крупнейшая фирма из Украины на Варшавской бирже - Astarta, акции которой подорожали еще на 12,6% после 14% плюса по итогам мая.

Кроме нее в тройку лидеров вошли производитель молочных изделий Milkiland (+9,7%) и один из крупнейших в Украине производителей молока IMC (+3%), а рост капитализии других из шести подорожавших компаний был в пределах 1,5-2,3%.

Больше всего подешевели бумаги сельскохозяйственного Agrotona (-5,6%), угледобытчика Coal Energy (-5%) и крупнейшей украинской компании на ВФБ - Kernel (-4,4%).

Падение капитализации других компаний из Украины составило от 1,5 до 1,85.

Напомним, WIG-Ukraine закончил май почти 1% плюсом после 13% минуса в апреле, когда он достиг своего нового исторического минимума на уровне 486,76 пункта.

Справка УНИАН. Варшавская фондовая биржа начала рассчитывать WIG-Ukraine, в который входят 11 компаний из Украины, в мае 2011 года с базовых 1000 пунктов.

За первый квартал т.г. украинский индикатор потерял почти 4%.