Индекс Украинской биржи повысился на 0,14%, индекс ПФТС снизился на 0,10%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 10 июня, повысился на 0,14% – до 856,85 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 27,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 20,4 млн грн, на срочном рынке – 7,3 млн грн.

Лидерами повышения среди активно торгуемых бумаг стали акции "Донбассэнерго" (+0,96%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,10% – до 307,97 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 201,3 млн грн.