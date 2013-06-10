Активность трейдеров в понедельник сдерживал скудный новостной фон - эксперт

Активность трейдеров в понедельник, 10 июня, сдерживал скудный новостной фон и отсутствие значимой макростатистики.

Такое мнение высказала в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

Она уточнила, что «лишь в первой половине дня вышли данные по ВВП Италии, которые оказались немногим хуже прогноза. Квартальный показатель упал на 0,6% против ожидавшегося снижения на 0,5%».

Кроме того, добавила Лаврик, сегодня Госкомстат обнародовал пересмотренный показатель ВВП Украины. Согласно уточненным данным, в 1-м квартале украинская экономика сократилась на 1,1% против предыдущего значения на уровне 1,3%.

По словам аналитика, индекс Украинской биржи провел первую торговую сессию недели вблизи уровней закрытия пятницы. Завтрашний день также обещает быть спокойным, а наиболее важная статистика выйдет уже во второй половине недели. В частности, в фокусе инвесторов окажутся данные по розничным продажам и промпроизводству в США.

«Анализируя майский отчет по занятости в Штатах, полагаем, что оба показателя будут носить умеренно-позитивный характер и смогут оказать поддержку индексам в конце недели», - прогнозирует Лаврик.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 10 июня, повысился на 0,14% – до 856,85 пункта. Объем торгов составил 27,7 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,10% – до 307,97 пункта. Объем торгов составил 201,3 млн грн.