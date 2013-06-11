Нацкомиссия по ценным бумагам проведет перелицензирование

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) планирует провести перелицензирование депозитарной деятельности, требования о котором содержится в Законе «О депозитарной системе Украины», на бесплатной основе. Об этом сообщил 10 июня журналистам член НКЦБФР Алексей Тарасенко.

По его информации, в ближайшее время комиссия планирует принять документ, в котором будет четко прописано, что перелицензирование будет осуществляться бесплатно.

Тарасенко также напомнил, что в соответствии с принятым законом, до 12 октября необходимо перелицензировать все действующие депозитарные учреждения.

Напомним, Верховная Рада 6 июля 2012 г. приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины»). Законом предусмотрено создание центрального депозитария, вводится такой новый элемент как Центральный расчетный центр, а также говорится о перелицензировании субъектов, занимающихся депозитарной деятельностью, в частности хранителей.