«Мироновский хлебопродукт» готов купить аграрные активы в России

Крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) готов приобрести сельскохозяйственные активы в России.

Как предает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник, 11 июня, сообщил журналистам председатель правления холдинга Юрий Косюк.

«Мы смотрим и на аграрные активы, смотрим и на производителей (в России – УНИАН). Производство там достаточно интересное – они низкорентабельны, они высокорасходны и нам это может быть интересно», - сказал Косюк.

При этом предправления холдинга высказал надежду, что некоторые сделки будут осуществлены уже в этом году.

Как уточнила начальник отдела по работе с инвесторами и СМИ «МХП» Анастасия Соботюк, компания, прежде всего, рассматривает возможность приобретения в России птицеводческих активов.

Кроме того, Косюк подтвердил намерение «МХП» приобрести предприятия в странах Европейского союза, однако там холдинг больше интересуют компании, занимающиеся мясопереработкой, так как себестоимость птицеводства в ЕС выше, чем в Украине.

Кроме того, глава агрохолдинга отметил, что компания рассматривает как экспортный - рынок США, однако в ближайшем будущем начало поставок в страну маловероятно ввиду закрытости американского рынка.

«Мы рассматриваем (возможность поставок в США – УНИАН), мы подали заявку, мы все делаем. Процедура 5 лет минимум будет идти... Они говорят о свободной торговле, но в то же время страна достаточно закрыта», - пояснил Косюк.

При этом Косюк добавил, что в течение пяти лет МХП может стать международной компанией с активами в Украине, России и ЕС.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины дал разрешение Raftan Holding Limited (Кипр), офшорной компании, управляющей корпоративными правами «МХП», на приобретение контрольного пакета акций российского агрохолдинга «Воронеж Агро Холдинг».

правка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. гектаров.

МХП по итогам 2012 года увеличил чистую прибыль на 20% по сравнению с 2011 годом – до 311 млн долл. Выручка компании в 2012 году увеличилась до 1,4 млрд долл. с 1,2 млрд долл. в 2011 году. EBIDTA выросла на 17% – до 468 млн долл. Маржа EBIDTA осталась на уровне 2011 года – 33%.

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