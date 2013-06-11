Стоимость чистых активов ИСИ в мае выросла на 1,66%

Стоимость чистых активов (СЧА) 39 открытых институтов совместного инвестирования (ИСИ) в течение мая 2013 года выросла на 2,46 млн грн, или на 1,66%, - до 150,9 млн грн, сообщили УНИАН в Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ).

«Впервые с начала года в секторе открытых ИСИ зафиксировано увеличение стоимости чистых активов, которому способствовала позитивная ситуация на фондовом рынке», - отметили в ассоциации.

По информации УАИБ, положительные сдвиги на фондовом рынке позволили подавляющему большинству фондов завершить месяц с ростом доходности и лишь четырем - с отрицательным значением. В мае диапазон доходности инвестфондов колебался в пределах от +14,88% к -1,59%, и по итогам месяца средняя доходность сектора составила +1,90%, а с начала года вышла в положительную зону со значением +0,48%.

По информации ассоциации, совокупная СЧА восьми интервальных ИСИ, попавших в майский отчет, увеличилась на 188 тыс. грн, или на 0,83%, - до 22,89 млн грн. В этом месяце в секторе наблюдался отток капитала из-за значительных выплат инвесторам. Диапазон доходности интервальных фондов в мае колебался в пределах от +3,26% до -1,92%. Средняя доходность интервальных фондов по итогам месяца была положительной (1,69%) и с начала года сектор показал лучшую доходность +8,41%.

Как отметили в УАИБ, стоимость чистых активов 10 закрытых ИСИ в мае увеличилась на 19 тыс. грн, или на 0,06%, - до 33,93 млн грн. Из-за привлечения средств инвесторов сектор закрытых фондов продемонстрировал рост СЧА. Диапазон доходности закрытых фондов в мае колебался в интервале от +12,95% к -4,34%. Средняя доходность сектора закрытых фондов по итогам месяца составила +1,9%, а с начала года доходность сектора составила +0,33%.

Напомним, стоимость чистых активов (СЧА) 42 открытых институтов совместного инвестирования (ИСИ) в течение апреля т.г. снизилась на 7 млн грн, или на 4,4%, - до 153,3 млн грн. В апрельский отчет УАИБ вошло 42 открытых ИСИ (в мае - 39). Совокупная СЧА интервальных ИСИ в течение апреля снизилась на 1,5 млн грн, или на 4,68%, - до 31,6 млн. грн. Стоимость чистых активов 10 закрытых ИСИ в апреле уменьшилась на 2 млн грн, или на 6,27%, - до 33,93 млн грн.