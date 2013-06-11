Акции Samsung подешевели почти на 20 млрд долл.

Акции южнокорейского производителя электроники Samsung за четыре торговых сессии на бирже подешевели почти на 10% до 1,389 миллиона вон (1,23 тысячи долларов), передает Lenta.ru.

В итоге капитализация компании снизилась на 22,2 триллиона (19,7 миллиарда долларов) до 209,36 триллиона вон.

Ценные бумаги Samsung начали стремительно дешеветь 7 июня, когда обвал стоимости акций стал крупнейшим за последние девять месяцев. Котировки снизились после выхода отчета JP Morgan, который спрогнозировал спад продаж Galaxy S4.

Аналитик банка Джей Джей Пак считает, что отгрузка S4 будет на 20-30% меньше запланированных объемов и составит 7-8 миллионов телефонов в месяц. Он понизил ценовой ориентир на бумаги Samsung с 2,1 миллиона до 1,9 миллиона вон.

Как отмечала The Wall Street Journal, отчет JP Morgan удивил инвесторов, поскольку аналитики прогнозировали продажи S4 по итогам третьего квартала на уровне в 30 миллионов телефонов.