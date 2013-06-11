Индекс Украинской биржи снизился на 0,79%, индекс ПФТС повысился на 0,18%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 11 июня, снизился на 0,79% – до 850,09 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 39,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 25,2 млн грн, на срочном рынке – 14,6 млн грн.

Лидерами снижения среди активно торгуемых бумаг стали акции "Мотор Сичи" (-2,01%), "Укрсоцбанка" (-1,91%), Алчевского меткомбината (-1,38%), "Райффазен Банка Аваль" (-1,37%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,18% – до 308,53 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 434 млн грн.