Рост иены относительно доллара обвалил биржи Азиатско-Тихоокеанского региона

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги среды, 12 июня, снижением из-за роста курса иены относительно доллара США в виду отсутствия новых мер монетарного стимулирования со стороны Центрального банка Японии.

Так, японский Nikkei в течение первых минут торгов упал на 2,09% - до 13039,85 пункта.

Южнокорейский KOSPI снизился на 0,32% - до 1914,46 пункта.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,66% - до 4725,90 пункта.

Биржи в Китае, Гонконге, Тайване и Филиппинах закрыты в связи с государственными праздниками, передает РИА "Новости".

Инвесторы отыгрывают вчерашнее решение ЦБ Японии сохранить текущую монетарную политику и не принимать дополнительных стимулирующих мер.

Снижению котировок, в первую очередь ориентированных на экспорт компаний, также способствует и рост курса иены относительно американской валюты. На открытии торговой сессии японская валюта прибавляет около 0,4% до уровня 96,39 иены за доллар.

Как сообщал УНИАН, Центробанк Японии по итогам заседания во вторник, 11 июня, подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах 60-70 триллионов иен (610-710 миллиардов долларов) ежегодно.

"Банк Японии продолжит курс на поддержку экономики для достижения целевого показателя инфляции 2%. Такой курс должен способствовать позитивным тенденциям в экономике и на финансовых рынках..., и преодолению дефляции, длившейся последние 15 лет", - говорится в материалах регулятора.

Следующее заседание Банка Японии состоится 10-11 июля.

С начала июня основной японский фондовый индекс Nikkei 225 снижается из-за сомнений инвесторов относительно эффективности плана правительства страны по достижению долгосрочного роста национальной экономики.

***Nikkei 225 - основной индекс фондовой биржи Токио - вычисляется как простая средняя арифметическая цена акций 225 наиболее активно торгуемых компаний первой секции биржи.

KOSPI - основной индекс фондовой биржи Сеула, в расчет включены все компании, акции которых торгуются на бирже.

S&P/ASX 200 - главный фондовый индекс биржи Сиднея - складывается из акций 200 самых торгуемых на площадке компаний.