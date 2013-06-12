ФГИУ выставит на «Иннэкс» миноритарные пакеты акций пяти обогатительных фабрик

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставит на фондовой бирже «Иннэкс» миноритарные пакеты акций пяти обогатительных фабрик, контрольные пакеты которых были ранее приватизированы.

Об этом говорится в информационном сообщении в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации» от 12 июня т.г.

В соответствии с обнародованным сообщением, на фондовой бирже 3 июля т.г. планируется выставить 0,037% обогатительной фабрики «Узловская» (начальная цена пакета – 74 тыс. грн), 0,292% обогатительной фабрики «Комсомольская» (начальная цена 788,7 тыс. грн), 0,429% обогатительной фабрики «Россия» (305,4 тыс. грн), 0,217% обогатительной фабрики «Красная звезда» (705,9 тыс. грн), 0,41% обогатительной фабрики «Украина» (317,9 тыс. грн).

Напомним, 29 мая в ходе приватизационного аукциона на фондовой бирже «Иннэкс» было реализовано 24,87% акций «Центральной обогатительной фабрики «Узловская» (реализационная цена - 24,5 млн грн), 23,83% «Обогатительной фабрики «Красная звезда» (реализационная цена - 37,3 млн грн), 23,64% «Центральной обогатительной фабрики «Россия» (7,9 млн грн), 21,69% «Центральной обогатительной фабрики «Украина» (7,8 млн грн) и 25,52% акций «Центральной обогатительной фабрики «Комсомольская» за 34,2 млн грн.