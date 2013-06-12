Конституционный суд Германии проверяет законность приобретения гособлигаций ЕЦБ

Федеральный конституционный суд Германии в Карлсруэ изучает факт приобретения Европейским центральным банком (ЕЦБ) государственных облигаций на миллионы евро на предмет того, принадлежала ли эта покупка сфере компетенции ЕЦБ, сообщает DW.

Под иском против Европейского стабилизационного механизма, в рамках которого и произошло приобретение облигаций, подписались немецкие парламентарии и 37 тысяч жителей Германии.

Хотя ранее в сентябре 2012 года Федеральный конституционный суд дал "зеленый свет" Европейском стабилизационном механизма, верховные судьи Германии не скрывали своих сомнений относительно подхода, который выбрал Европейский центральный банк.

Немецкие федеральные банкиры утверждают, что ЕЦБ приобретал "отдельные бонды низкой кредитоспособности", тем самым повышая риски. Решаясь на такие шаги, ЕЦБ нарушил свой мандат, говорят немецкие банкиры.

"В Маахстриском соглашении говорится, что задача ЕЦБ стабилизировать валюту, а не стабилизировать еврозону", - говорит экономист, который подписался под иском. В соответствии с соглашениями еврозоны, ЕЦБ не позволено брать на себя ценные долговые бумаги стран еврозоны и таким образом финансировать эти страны. Так с момента начала финансового кризиса ЕЦБ уже аккумулировал облигаций на 200 млрд. евро (364 млрд. долларов), продолжил немецкий экономист.