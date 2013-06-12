Акции энергокомпаний растут на ожиданиях их приватизации - эксперты

Акции ряда энергокомпаний испытывают рост после обнародования правительственных планов по их приватизации. Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании "Арт Капитал", которым располагает агентство.

Как отметили в компании, из индексной корзины по итогам торгов 11 июня на фоне общего снижения на рынке выросли лишь акции "Центрэнерго" (+0,6%) и "Донбассэнерго" (+0,4%).

"Заявления главы ФГИУ о приватизации энергокомпаний в этот раз имеют все шансы на реализацию, после конкурсов по продаже "Днепрэнерго" и "Западэнерго" в 2011-12 гг., в августе 2013 г. ФГИУ объявит условия по приватизации "Донбассэнерго", - считают аналитики.

В то же время, по состоянию на 15:24 на торгах 12 июня акции "Центрэнерго" снизились на 0,09%, акции "Донбассэнерго" выросли на 0,05%.

Напомним, Фонд госимущества Украины (ФГИУ) до конца 2013 г. планирует провести приватизационные конкурсы по продаже 46% акций "Черкассыоблэнерго", 50,9% «Тернопольоблэнерго», 60,25% «Запорожьеоблэнерго», 60,001% «Харьковблэнерго», 65% «Николаевоблэнерго», 65,009% «Хмельницкоблэнерго» и 75% «Волыньоблэнерго».

ФГИУ также в августе т.г. выставит на продажу 60,7% акций «Донбассэнерго».