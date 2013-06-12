Украина полностью погасила ОВГЗ-2003 на 1 млрд долл.

Министерство финансов Украины своевременно и в полном объеме выплатило средства по облигациям внешнего государственного займа (ОВГЗ) выпуска 2003 года на 1 млрд долл., сообщается на сайте министерства.

Как говорится в сообщении, в 2003 году Украина выпустила облигации внешнего государственного займа на общую сумму 1 млрд долл. США с погашением в 2013 году. Заимствование ресурсов проводилось по ставке 7,65% годовых. Общая сумма платежа составила 1,038 млрд долл. США.

Также сообщается, что указанные расходы по погашению и обслуживанию госдолга предусмотрены Законом Украины «О государственном бюджете на 2013 год», и предельный уровень госдолга соответствует требованиям этого закона и Бюджетного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за апрель 2013 года выросла на 2,7% - до 69,235 млрд долл. С начала года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 7,4%. В гривневом эквиваленте долг в апреле вырос также на 2,7%, или на 14,541 млрд грн, - до 553,393 млрд грн. Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в апреле текущего года вырос на 3,3% - до 39,163 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) - вырос на 1,9%, до 30,072 млрд долл.

По оперативным данным Госказначейства на 10 июня, в январе-июне в госбюджет поступило 71,262 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение и обслуживание госдолга за этот период составили 39,533 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).