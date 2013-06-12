Украинский фондовый рынок в среду закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 12 июня, повысился на 0,06% – до 850,61 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 22,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 17,9 млн грн, на срочном рынке – 4,4 млн грн.

Лидерами снижения среди активно торгуемых бумаг стали акции Енакиевского метзавода (+2,09%), "Донбассэнерго" (+1,65%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,38% – до 307,34 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 83,3 млн грн.