Новые инвестиционные идеи сегодня отсутствовали на фондовом рынке - эксперт

Индекс Украинской биржи в среду, 12 июня, консолидировался в узком боковом тренде ввиду отсутствия новых инвестиционных идей.

Об этом сообщила в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

Он отметила, что по итогам дня сводный биржевой индикатор повысился на символические 0,06%. Движущей силой роста рынка стали бумаги "Донбассэнерго" (+1,65%) и Енакиевского метзавода (+2,09%). Наибольшие потери понесли акции банковского сектора. "Укрсоцбанк" снизился на 1,36%, "Райффайзен Банк Аваль" - на 1,29%.

По словам аналитика, на европейских площадках сегодня преобладали продажи. Биржи США на открытии, напротив, предприняли попытку отыграть потери предыдущих дней. Игроки руководствовались исключительно спекулятивными факторами, поскольку значимые для рынков новости и статистика сегодня не публиковались. В первой половине дня вышли неплохие данные по промпроизводству в еврозоне, однако игроки восприняли статистику без энтузиазма.

Лаврик добавила, что уже после закрытия торгов на Украинской бирже ожидаются данные по дефициту госбюджета США. Прогнозируется небольшое снижение показателя в мае. "Скорее всего, реакция игроков на статистику будет сдержанной, поскольку тема долговых проблем Штатов в последнее время отошла на задний план", - считает она.

По мнению аналитика, завтрашний день обещает быть более насыщенным на события. В фокусе инвесторов будет целый блок статданных из США, в том числе традиционные данные по заявкам на пособия по безработице и розничным продажам в США, которые могут оказать поддержку индексам. Согласно консенсус-прогнозу, рост розничных продаж в мае составил 0,4%. "Однако можно ожидать более сильного показателя, учитывая, что в прошлом месяце число занятых в розничной торговле выросло почти на 28 тыс., что стало максимальным с начала года", - полагает Лаврик.