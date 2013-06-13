Индексы АТР обвалились на негативном прогнозе Всемирного банка по росту экономики мира

Ключевые фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в четверг, 13 июня, на фоне ухудшения Всемирным банком прогноза роста мировой экономики на текущий год.

Японский Nikkei Stock Average 225 опустился на 4,6% - до 12677,93 пункта, TOPIX - на 3,22%, достигнув 1061,22 пункта.

Корейский KOSPI снизился на 0,97% и составил 1891,40 пункта.

Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 3,08%, достигнув 2142,81 пункта.

Гонконгский Hang Seng уменьшился на 2,68% - до 20782,17 пункта.

Сингапурский Straits Times Index уменьшился на 1,42% и составил 3108,60 пункта.

Австралийский S&P/ASX200 ослабел на 0,63% - до 4695,60 пункта.

"Глобальный ВВП вырастет на 2,2% в 2013 году и на 3% - в 2014 году", - сообщается в полугодовом прогнозе ВБ. При этом в январе Всемирный банк ожидал роста мировой экономики к концу года на 2,4%, передает Bloomberg.

Падением реагируют фондовые индексы Японии на укрепление курса национальной валюты до отметки меньше 95 иен за доллар. Инвесторы опасаются, что курс может вырасти еще сильнее, передает ПРАЙМ.

Как сообщал УНИАН, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду, 12 июня, отработали в минус из-за роста курса иены относительно доллара США в виду отсутствия новых мер монетарного стимулирования со стороны Центрального банка Японии.

***Nikkei 225 - основной индекс фондовой биржи Токио - вычисляется как простая средняя арифметическая цена акций 225 наиболее активно торгуемых компаний первой секции биржи.

KOSPI - основной индекс фондовой биржи Сеула, в расчет включены все компании, акции которых торгуются на бирже.

S&P/ASX 200 - главный фондовый индекс биржи Сиднея - складывается из акций 200 самых торгуемых на площадке компаний.

SSE Composite — фондовый индекс Шанхайской фондовой биржи. Его расчёт ведётся с декабря 1990 года, базовое значение — 100 пунктов. В расчёт принимаются ежедневные значения цен всех акций, торгующихся в котировальных листах А и В Шанхайской фондовой биржи.

Straits Times - один из индексов акций, котируемых на Фондовой бирже Сингапура. Рассчитывается по курсу акций 30 ведущих промышленных компаний Сингапура. Базовое значение - 100.

Индекс Hang Seng - важнейший биржевой индекс Гонконгcкой фондовой биржи. Вычисляется как среднее взвешенное значение крупнейших по капитализации акций 34 акционерных компаний Гонконга, которые составляют 65% общей капитализации фондовой биржи Гонконга.