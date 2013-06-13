«Укрлендфарминг» может купить активы российской аграрной группы Valinor

Крупнейший в Украине агрохолдинг «Укрлендфарминг» не исключает возможности приобретения активов российской аграрной группы Valinor, сообщил журналистам генеральный директор и крупнейший акционер «Укрлендфарминга» Олег Бахматюк.

Он не уточнил, интересует ли его компанию приобретение всех аграрных активов Valinor или только украинской части. Группа Valinor, выращивающая зерновые и масличные культуры, контролирует в России 238 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель, а в Украине – 123 тыс. гектаров.

«Мы не комментируем процессы, которые пока не завершены», - сказал Бахматюк в ходе международной конференции «ABC: Ukraine & Partners».

При этом бизнесмен уточнил, что в 2013 году земельный банк компании может быть расширен на 100-150 тыс. га - до 650 тыс. га.

«Мы планируем на 100-150 тысяч (расширить земельный банк - УНИАН)», - добавил он.

До 2010 года компания Valinor называлась Valars Group. Три года назад компания была разделена на две части - торговую и производственную. Производство зерновых было сконцентрировано в Valinor. Основной бенефициар всей группы – российский бизнесмен Кирилл Подольский.

Справка УНИАН. В состав «Укрлендфарминга» входят 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов. Земельный банк компании к концу 2012 года составил 532 тыс. га.

По итогам 2012 года «Укрлендфарминг» увеличил чистую прибыль до 541,6 млн долл., что на 8,6% больше, чем в 2011 году. Выручка компании выросла на 40,6% - до 1,9 млрд долл., а EBITDA сократилась на 3,3% - до 791,5 млн долл.