Индекс Украинской биржи в четверг вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 13 июня, повысился на 0,30% – до 853,13 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 24 млн грн, из них на фондовом рынке – 18 млн грн, на срочном рынке – 6 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Укрсоцбанка» (+1,80%), «Донбассэнерго» (+1,72%), «Азовстали» (+1,65%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,42% – до 306,04 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 367,8 млн грн.