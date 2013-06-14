Украинский фондовый рынок в пятницу вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 14 июня, повысился на 1,65% – до 867,20 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 40,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 31,2 млн грн, на срочном рынке – 9,2 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Центрэнерго" (+2,91%), «Донбассэнерго» (+2,65%), Алчевского меткомбината (+2,59%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,32% – до 307 пунктов. Общий объем торгов на ПФТС составил 518,6 млн грн.