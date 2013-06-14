Инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы США - эксперт

Инвесторы ожидают следующей недели, когда состоится заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Такое мнение высказал в комментарии УНИАН директор торгового департамента инвестиционной компании «Альтана Капитал» Андрей Тарасенко.

Он считает, что «выступление главы финрегулятора Бена Бернанке вряд ли даст рынкам что-то новое. Хотя многое будет зависеть от выходящей во вторник статистики по индексу потребительских цен».

По словам Тарасенко, зарубежные фондовые площадки в пятницу, 14 июня, показали боковое движение после вчерашнего подъема. Статистика на ход торгов не повлияла, хотя вышедшие данные неожиданно разошлись с прогнозами. Так, цены производителей в США выросли в мае на 0,5%, в то время как изменений не ожидалось. «Эта новость имеет негативный подтекст, учитывая то, что майское промышленное производство показало отсутствие роста, против ожидавшегося повышения на 0,2%», - считает эксперт.

При этом, отметил он, российские площадки в пятницу показали прирост в районе 2% на фоне дорожающей на 1,4% нефти, что повысило покупательские настроения у отечественных торговцев. Индекс Украинской биржи по итогам дня вырос на 1,65%. В драйверах роста был сектор энергетики, к которому наблюдается повышенный интерес в последние сессии. Акции всех энергогенераторов подросли более чем на 2%, чему способствует новостной фон. Так, на прошлой неделе была опубликована новость о том, что госпредприятие "Энергорынок" привлекает заемные средства для погашения задолженностей перед энергокомпаниями.